Zaccagni compie gli anni. La Lazio: "Abbiamo un regalo per te" - VIDEO

16.06.2026 17:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Zaccagni compie gli anni. La Lazio: "Abbiamo un regalo per te" - VIDEO

Mattia Zaccagni compie oggi 31 anni. In occasione del suo compleanno, la Lazio ha deciso di dedicare un contenuto social al capitano biancoceleste. "Capitano, abbiamo un regalo per te", questa la caption del video "ricordo" dell'ultimo gol segnato in campionato in Serie A con la Lazio, il destro sotto l'incrocio che ha sancito il 2-0 finale nella vittoria casalinga contro il Cagliari. Di seguito il video.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.