Zaccagni compie gli anni. La Lazio: "Abbiamo un regalo per te" - VIDEO
16.06.2026 17:00 di Simone Locusta
Mattia Zaccagni compie oggi 31 anni. In occasione del suo compleanno, la Lazio ha deciso di dedicare un contenuto social al capitano biancoceleste. "Capitano, abbiamo un regalo per te", questa la caption del video "ricordo" dell'ultimo gol segnato in campionato in Serie A con la Lazio, il destro sotto l'incrocio che ha sancito il 2-0 finale nella vittoria casalinga contro il Cagliari. Di seguito il video.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.