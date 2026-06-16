Lazio, Signori ricorda: "Ho capito subito cosa significava il derby..."
In un video pubblicato sul profilo Instagram de Il Corriere dello Sport, l'ex attaccante Beppe Signori ha raccontato come ha vissuto il derby della Capitale con la maglia della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Io mi ricordo che quando arrivai a Roma, il primo tifoso mi disse: 'Oh, mi raccomando eh, il 13 di settembre c'è il derby!'. Ho avuto subito la presentazione e quello mi ha fatto capire cosa voleva dire per i romani quella partita. Io ho avuto la fortuna di fare gol su calcio di rigore a cinque minuti dalla fine. Per farti capire cosa passa nella tua mente durante la gara, feci gol su calcio di rigore dimenticandomi che ero stato ammonito. Quindi esco, vado sotto la curva e prendo il secondo giallo, lasciando la squadra in dieci per gli ultimi cinque minuti".