Lazio, Nesta sul derby: "La pressione la senti, la gente vive per questo"
16.06.2026 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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In un video pubblicato sul profilo Instagram de Il Corriere dello Sport, l'ex difensore Alessandro Nesta, ora allenatore dell'Avellino, ha raccontato come ha vissuto il derby della Capitale con la maglia della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Roma vive il calcio molto intensamente. È una cosa importantissima, non è solo uno sport: è cultura proprio del popolo, perciò è presa come una cosa serissima, a volte anche troppo. Si percepisce quando giochi lì. La senti la pressione, senti che la città vive ogni giorno per Lazio e Roma, è complesso".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.