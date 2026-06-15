Lazio, novità Gila: cambia tutto per la percentuale di rivendita, ecco come
RASSEGNA STAMPA - Può essere Mario Gila il nome scelto dalla Lazio per evitare un’estate con il mercato a saldo zero. Lo spagnolo non è più tanto convinto di rimanere un altro anno in biancoceleste e potrebbe essere ceduto subito, al netto della promessa fatta a Gattuso, per questioni di bilancio.
Ogni milione è utile al momento in casa Lazio e, per questo, assume ancora più importanza quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero. Secondo il quotidiano, infatti, ci sarebbe un’importante novità per quanto riguarda la percentuale di rivendita da riconoscere al Real Madrid in caso di addio di Gila.
Nulla cambia per la percentuale di rivendita, che rimane del 50%. A cambiare è invece la cifra da cui si dovrà eventualmente partire per calcolare questo 50%. Al prezzo di vendita, infatti, dovrà essere tolto il costo del cartellino pagato dalla Lazio nel 2022, ossia 5 milioni. Una cifra che quindi, seppur in maniera minima, abbasserà la cifra da riconoscere al Real Madrid in caso di addio di Gila.