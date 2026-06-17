Lazio, prima vendere e poi comprare: ecco chi è destinato alla cessione
RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio sarà un esercizio di equilibrio. Con il vincolo del saldo zero, ogni operazione in entrata dovrà essere compensata da una corrispondente uscita, considerando non soltanto il costo del cartellino ma anche il peso complessivo degli stipendi sul bilancio.
L'esempio più concreto riguarda Alessio Romagnoli. Tra l'incasso derivante dalla cessione e il risparmio sull'ingaggio lordo fino alla scadenza del contratto, la Lazio potrebbe liberare circa 8 milioni di euro. Una cifra che rappresenterebbe il tetto massimo disponibile per l'eventuale sostituto, sommando costo del cartellino e salario complessivo.
Per questo motivo, la società deve prima cedere e poi acquistare. I nomi destinati a finanziare il mercato, riporta la Repubblica, sono quelli di Provedel, Lazzari, Pellegrini, Romagnoli e Cancellieri, mentre resta in bilico anche il futuro di Mario Gila. Nel frattempo sono già rientrati dai prestiti Mandas e Floriani Mussolini, mentre il terzino sinistro Pedraza era stato bloccato e contrattualizzato nei mesi scorsi.