Gila-Napoli, Ugolini (Sky): "C'è l'accordo con l'agente. E anche la Lazio..."
Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Massimo Ugolini ha parlato della trattativa per Mario Gila tra Napoli e Lazio: "Innanzitutto decisamente va meglio rispetto a qualche settimana fa, perché sembrava insormontabile il muro della Lazio. Invece ieri c'è stata un'apertura significativa: il Napoli sta spingendo tanto per il difensore biancoceleste".
Ha poi proseguito dando maggiori dettagli sull'operazione: "C'è di fatto un accordo con l'agente del giocatore, bisognerà evidentemente poi trovare un accordo con il club di Lotito che però, nelle ultime ore, ha aperto alla trattativa. Quindi segnali positivi e incoraggianti per Massimiliano Allegri che, con l'arrivo di Amorim, di fatto è cominciato il countdown per l'ufficialità sulla panchina del Napoli".