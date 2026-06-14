Di Canio: "La Lazio è una piazza straordinaria. Gattuso? È fortunato..."

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© foto di Federico De Luca

In occasione della sfida a padel con Marco Amelia, Simone Barone e Stefano Fiore, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento Fip Silver Mediolanum Padel Cup andato in scena a Palermo. In particolare, l'ora opinionista di SkySport ha parlato della situazione della Lazio e dell'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole.

"Gattuso? Chiunque arrivi alla Lazio deve considerarsi fortunato. È una piazza straordinaria, con una tifoseria meravigliosa. Il problema è che ai tifosi, negli ultimi tempi, è mancata l’illusione. E l’illusione è l’ultima cosa che resta a chi ama una squadra. Non parlo soltanto della speranza o del sogno: parlo della possibilità di immaginare che qualcosa di grande possa accadere".

"La società ha avuto anche dei meriti e dei risultati, questo va riconosciuto. Ma non c’è mai stata continuità e negli ultimi due anni la situazione è peggiorata e poi, se dovessero essere confermate forme di protesta con pochi abbonamenti e una presenza ridotta allo stadio, il lavoro dell’allenatore diventerebbe ancora più difficile. Puoi spiegare ai giocatori l’importanza della maglia, puoi motivarli ogni giorno, ma quando giochi in uno stadio vuoto o senti più i cori degli avversari che quelli dei tuoi tifosi, tutto diventa più complicato. Il compito di chi arriverà sulla panchina della Lazio sarà particolarmente complesso: dovrà ricostruire appartenenza, entusiasmo e fiducia".