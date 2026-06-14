Lazio, Pedraza sfida Tavares: duello aperto sulla fascia sinistra
RASSEGNA STAMPA - Alfonso Pedraza è il primo acquisto del mercato estivo della Lazio. Il club biancoceleste potrà registrarlo senza particolari ostacoli, sfruttando gli spazi che si libereranno naturalmente con gli svincoli di alcuni giocatori in uscita (come Pedro o Basic) e sfruttando il "buco" dei loro ingaggi.
Il terzino spagnolo ha già iniziato a prendere familiarità con l'ambiente romano, nelle scorse settimane ha postato sui social immagini della Capitale. Un primo assaggio di Roma, poi la visita a Formello prima di tuffarsi nella nuova esperienza.
Pedraza vuole giocarsi le sue carte fin da subito: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, con Pellegrini vicino alla partenza, lo spagnolo sarà il "rivale" di Nuno Tavares. Un duello che sarà tra i più interessanti del ritiro biancoceleste.