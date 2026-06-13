NEWS | Mondiale 2026, scoperta shock: trovato cadavere vicino al ritiro dell'Iran
13.06.2026 18:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Una scoperta shock che ha scosso e non poco il ritiro della nazionale dell’Iran che si trova a Tijuana in vista del Mondiale. Le forze dell’ordine hanno infatti rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione all’interno di un suv parcheggiato da giorni. Il corpo, avvolto da un sacco nero, e con evidenti segni di violenza... <<< SCOPERTA SHOCK AL RITIRO DELL'IRAN >>>
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