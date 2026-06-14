Atalanta, è fatta per Sarri: quando arriverà l'annuncio del club
14.06.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Documentazione completata. È tutto fatto per l'arrivo di Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Lavorerà a stretto contatto con Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo del club. Il tecnico, che ormai ha lasciato la Lazio da qualche settimana, inizierà presto la sua nuova avventura a Bergamo. Come riportato da Alfredo Pedullà, nel weekend sono stati sistemati tutti gli ultimi dettagli legati al suo contratto: l'annuncio del suo ingaggio è previsto nelle prossime 48 ore.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.