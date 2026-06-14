Lazio, il saldo zero impatta (anche) sui rinnovi: ecco in che modo

14.06.2026 10:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, il saldo zero impatta (anche) sui rinnovi: ecco in che modo
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RASSEGNA STAMPA - Con le attuali limitazioni relative al mercato "a saldo zero", la Lazio non ha dei "paletti" solamente per quanto riguarda i nuovi acquisti, ma il tutto è destinato ad avere un impatto importante anche sui rinnovi. Si possono effettuare - spiega il Corriere della Sera - ma solamente senza aumentare gli ingaggi.

Questo il motivo per il quale, ad esempio, si è bloccata anche la trattativa con Provstgaard che, anche in virtù della cessione di Romagnoli, la società avrebbe voluto blindare prolungandogli il contratto già in questa sessione di mercato. 

Il presidente potrebbe garantire un aumento solo a quei calciatori che sono in scadenza entro la stagione successiva. Insomma, la sanzione ostacola la Lazio non solanto sul mercato, ma anch nella pianificazione futura. Non esattamente l'accoglienza che Gattuso sperava di ricevere.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.