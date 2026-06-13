Ex Lazio | Castellanos: “Gli italiani sono pazzi, una cosa che mi imbarazzava”

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Ospite del format Yo Nunca Nunca di Sebi Jaleh, Castellanos si racconta, svelando anche un siparietto con la compagna ai tempi della Lazio. Di seguito le sue parole.

“La mia ragazza a volte in Italia mi diceva: ‘Perché non sfrutti il ​​fatto che sei il Taty?’. Sai quanto sono pazzi gli italiani lì, la storia della Lazio, sai, non puoi nemmeno camminare lì: la gente è così passionale. Ma mi imbarazza farlo, lo giuro. Mi vergogno davvero a usare il mio nome per ottenere vantaggi, cerco di mantenere un basso profilo. Ed è per questo che a volte mi assillava, perché diceva: ‘Ma perché non approfitti?’, magari per andare a mangiare in un ristorante in cui non c’era posto”.

“Ma se non hanno un tavolo, non hanno un tavolo. Non è che chiami e dici: ‘Ciao, sono Taty Castellanos’. Penso alla persona al telefono che potrebbe dire: ‘Che me ne importa? Sono una tifosa della Roma’. Capisci cosa intendo? È qualcosa di cui non ho mai approfittato, mai”.