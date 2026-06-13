Lazio, Bisignani e le mancate scuse di Lotito: "Senza i tifosi non si possiede nulla"
13.06.2026 09:15 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Luigi Bisignani è tornato a parlare della protesta dei tifosi laziali contro Claudio Lotito nell'intervista rilasciata ai taccuini de Il Corriere dello Sport. Il Senatore ha cercato di placare gli animi, scrivendo una lettera rivolta verso i tifosi della Lazio, senza riuscire veramente a cambiare le cose.
Il Presidente in più occasioni ha mancato di rispetto al popolo intero, ma le scuse non sono mai arrivate. Su questo punto ci si è soffermato anche Bisignani lungo l'intervista:
"“Scusa” era la sola parola che molti laziali aspettavano: per anni di fratture, di toni sbagliati, di distanza crescente, di tifosi trattati troppo spesso come un fastidio e quasi mai come il capitale più prezioso del club, senza i tifosi non si possiede nulla".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.