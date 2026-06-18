Mondiali | Mokoena risponde a Sadilek: Cechia e Sudafrica pareggiano 1-1
18.06.2026 20:00 di Christian Gugliotta
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© foto di José María Díaz Acosta
Nella seconda giornata del Gruppo A, Cechia e Sudafrica pareggiano 1-1 e ottengono i primi punti del proprio Mondiale. Avanti dopo appena sei minuti grazie alla rete di Sadilek, la selezione di Koubek non è riuscita a blindare il vantaggio e nel finale ha subito la rete del pari realizzata da Mokoena su calcio di rigore.
In virtù di questo risultato, le due nazionali restano alle spalle di Messico e Corea del Sud, entrambe a tre punti, ma tengono vive le proprie speranze di qualificazione. Nell'ultima gara del girone, infatti, proveranno a ottenere una vittoria che consenta quanto meno di rientrare tra le migliori terze.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.