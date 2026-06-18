Gravina: "Lotito? L'insoddisfazione del popolo laziale racconta molto"
18.06.2026 09:15 di Christian Gugliotta
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Lunga intervista quella rilasciata al Corriere dello Sport da Gabriele Gravina. L'ex presidente FIGC ha svariato su diversi temi, analizzando i numerosi problemi che affliggono il calcio italiano e tornando sulla mancata qualificazione al Mondiale.
Sul finale, poi, Gravina ha speso anche delle parole pungenti su Claudio Lotito e sulla contestazione messa in atto dai tifosi della Lazio: "I fatti di questi giorni e l'insoddisfazione del popolo laziale raccontano molto più di quanto potrei dire io".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.