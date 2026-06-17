Lazio, Lopez: "Serve un passo indietro. Gli allenatori scappano perché..."

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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex vice allenatore di Reja in biancoceleste, Giovanni Lopez, ha parlato della dimensione della Lazio e dei problemi che sta vivendo la società.

RAPPORTI - "Quando c'eravamo noi avevamo una figura di riferimento come Tare e con il presidente ci parlava Reja. Avevamo un ottimo rapporto. Non seguo da vicino la situazione della Lazio, ma credo che vada fatto un passo indietro per il bene dei tifosi".

DIMISSIONI - "Oggi mi sembra che ci sia un problema in società. Un allenatore quando si dimette lascia dei soldi, questo significa che non ci sono le condizioni e le certezze per andare avanti".

GATTUSO - "Gattuso non lo conosco come allenatore. Non posso esprimere un giudizio. Lui è un sanguigno, quindi magari riuscirà anche a tirar fuori qualcosa dai suoi calciatori. Io vedo questa Lazio una squadra da metà classifica. Lontana da tutto e questo non è una dimensione degna di questa squadra. Il problema è che la mediocrità è diventata normalità".