Mondiali 2026 | Inghilterra e Portogallo pronte all'esordio: il programma
Il Mondiale 2026 continua a regalare grandi emozioni. Dopo le vittorie ottenute da Francia e Norvegia, rispettivamente per 3-1 contro il Senegal e per 1-4 contro l'Iraq, nella notte una tripletta di Messi ha permesso all'Argentina di imporsi per 3-0 sull'Algeria, mentre nella mattinata è arrivato il 3-1 dell'Austria sulla Giordania.
Nelle prossime ore andranno in scena altre quattro partite, che chiuderanno la prima delle tre giornate della fase a gironi. Si parte alle 19:00, quando il Portogallo di Cristiano Ronaldo esordirà nella competizione contro la Repubblica Democratica del Congo.
Alle 22:00 sarà la volta del big match tra Inghilterra e Croazia, due delle nazionali più quotate, mentre alle 01:00 di domani toccherà a Ghana e Panama. Alle 04:00, infine, la Colombia se la vedrà con l'Uzbekistan, all'esordio assoluto in un Mondiale.