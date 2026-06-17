Lazio | Provedel, parla l'agente: "Inter? Siamo molto vicini, si chiuderà a breve"

17.06.2026 16:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio | Provedel, parla l'agente: "Inter? Siamo molto vicini, si chiuderà a breve"
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Intercettato dai cronisti, Gianni Rava, agente di Ivan Provedel, ha parlato della situazione legata al portiere della Lazio e al suo imminente passaggio all'Inter. Di seguito le sue parole: "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa chiudere questo trasferimento. Provedel è tifoso dell'Inter da sempre, per lui è la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi. Ha fatto un percorso molto lungo, ora è arrivato il momento giusto. Ho buone sensazioni. Contatto con Chivu? Non credo. Manca ancora poco ma siamo molto fiduciosi".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.