La Lazio batte l'Ascoli e riabbraccia la sua gente: il saluto sotto il settore ospiti

Al Del Duca termina 1-2 in favore della Lazio. I biancocelesti vincono la loro quarta amichevole precampionato, rimontando l'Ascoli nei minuti finali. La zampata di Ratkov si aggiunge al tacco di Zaccagni per ribaltare i marchigiani. La sfida è stata anche l'occasione per gli uomini di Gattuso di riabbracciare i propri tifosi, i quali non hanno cesato neanche per un attimo di cantare e sostenere la squadra. Al termine del match, tutta la squadra si è recata sotto il settore ospiti per salutare i tifosi laziali, giunti in massa per seguire la Lazio e dar seguito alla protesta.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.