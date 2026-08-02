Italia, prende forma lo staff del nuovo ct Mancini: tutti i nomi
02.08.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Tuttomercatoweb.com
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Prende sempre più forma lo staff tecnico del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. Nelle prossime ore dovrebbero essere definiti tutti i nomi di chi affiancherà il mister campione d'Europa del 2021 sulla panchina della Nazionale italiana. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, la squadra sarà composta da Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi e Giacomo Ceci.
Per quanto riguarda invece Marco Roccati non sarà soltanto il preparatore dei portieri ma tornerà anche a fare il responsabile dell’area portieri delle giovanili. Il match analyst sarà invece Christian Venturini.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.