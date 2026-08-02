Lazio, servono rinforzi al centro della difesa: senza Gigot e Patric è emergenza

02.08.2026 10:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, servono rinforzi al centro della difesa: senza Gigot e Patric è emergenza

RASSEGNA STAMPA - Saranno salvo sorprese Provstgaard e Doekhi la coppia di centrali della Lazio che sarà protagonista in questa stagione. Alle loro spalle, però, è tutto un rebus.

Contro l’Avellino è stato lanciato Romagnoli, che nel secondo tempo ha anche indossato la fascia da capitano, ma il suo futuro lascia ipotizzare un’uscita dalla Lazio entro la fine del mercato. Gigot rimane fermo ai box e non sembra poter dare particolari garanzie fisiche.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, inoltre, non ci sono notizie sul rientro di Patric. Per questo, in una situazione di tale emergenza e al netto della presenza di Bordon in ritiro, Gattuso è stato costretto ad adattare Marusic in quel ruolo in attesa che la Lazio riesca a intervenire sul mercato.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.