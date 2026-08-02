Calciomercato Lazio | Romagnoli diviso tra Italia e Qatar: Sarri lo corteggia

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Alessio Romagnoli è diviso tra Italia e Qatar. Sul fronte italiano, l'unica pista concreta porta all'Atalanta. A Bergamo il centrale è considerato il profilo giusto per guidare la nuova linea difensiva nella rivoluzione tattica avviata da Maurizio Sarri.

L'ex allenatore della Lazio lo conosce bene e lo sta corteggiando, vuole che raggiunga Bergamo insieme a lui. L'operazione, però, si scontra con il nodo ingaggio: per renderla sostenibile sarebbe necessario diluire il suo stipendio su un contratto più lungo.

La vera priorità di Romagnoli, tuttavia, resta il Qatar. L'Al-Sadd continua a rappresentare la destinazione preferita per ragioni economiche e il difensore aspetta ancora quella svolta che era convinto di aver ormai raggiunto già a gennaio. Un'attesa che, finora, si è protratta anche nel corso dell'estate.