Lazio, si complica una pista per la cessione di Cancellieri: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Tra i giocatori in uscita in casa Lazio c’è anche il nome di Matteo Cancellieri, in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento senza alcun discorso per il rinnovo sul tavolo.
Difficile che la Lazio possa pensare di proporre un nuovo contratto all’esterno, che nonostante la momentanea assenza di Isaksen rimane nella lista dei cedibili. Una pista per l’addio, però, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero si sarebbe complicata.
Cancellieri, come a gennaio scorso, ha qualche estimatore soprattutto all’estero. Tra i club interessati anche il Celtic, ma la pista con i campioni di Scozia in carica si sarebbe complicata nelle ultime ore. Cancellieri per ora rimane alla Lazio, quindi, ma la società spera comunque in una cessione entro fine mercato.