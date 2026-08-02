Lazio, Lazzari titolare ad Ascoli. Ma il futuro non cambia

RASSEGNA STAMPA - Viaggia verso una maglia da titolare nell’amichevole di questa sera contro l’Ascoli, ma per Manuel Lazzari il futuro di non cambia.

Dopo aver assistito all’incoraggiante prestazione di Floriani Mussolini ed essere subentrato contro l’Avellino, oggi l’ex Spal troverà spazio dal primo minuto pur rimanendo in bilico in vista della prossima stagione.

Come conferma l’edizione odierna del Messaggero, infatti, il calciatore rientra nella lista dei cedibili in casa Lazio. Il contratto in scadenza tra un anno e la presenza di Floriani Mussolini e Marusic da quel lato rendono un rinnovo estremamente improbabile, anche se per ora non sono arrivate serie manifestazioni di interesse per Lazzari.