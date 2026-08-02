Lazio | Romagnoli in campo, ma aspetta l'Al-Sadd: atteso un rilancio

02.08.2026 08:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio | Romagnoli in campo, ma aspetta l'Al-Sadd: atteso un rilancio

RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli è tornato in campo con la maglia della Lazio, ma questo non cambia la sua volontà di cambiare aria. L'affare con l'Al-Sadd è ancora in piedi, il centrale biancoceleste attende un rilancio nei prossimi giorni per poter finalmente mettere un punto a questa telenovela. 

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, le problematiche riguardano le modalità dei pagamenti, non le cifre già concordate per l'ingaggio (6 milioni di euro all'anno) e il cartellino (3 milioni).  

L'ex Milan ha fretta, ha già disfatto la valigia due volte. La scadenza tra dodici mesi spinge tutte le parti nella stessa direzione. I qatarioti sono tornati alla carica per riattivare un affare che sembrava ormai chiuso, prima di bloccarsi per le problematiche relative ai pagamenti internazionali.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.