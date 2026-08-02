Lazio | Romagnoli in campo, ma aspetta l'Al-Sadd: atteso un rilancio

RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli è tornato in campo con la maglia della Lazio, ma questo non cambia la sua volontà di cambiare aria. L'affare con l'Al-Sadd è ancora in piedi, il centrale biancoceleste attende un rilancio nei prossimi giorni per poter finalmente mettere un punto a questa telenovela.

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, le problematiche riguardano le modalità dei pagamenti, non le cifre già concordate per l'ingaggio (6 milioni di euro all'anno) e il cartellino (3 milioni).

L'ex Milan ha fretta, ha già disfatto la valigia due volte. La scadenza tra dodici mesi spinge tutte le parti nella stessa direzione. I qatarioti sono tornati alla carica per riattivare un affare che sembrava ormai chiuso, prima di bloccarsi per le problematiche relative ai pagamenti internazionali.