Ascoli - Lazio, le probabili formazioni: straordinari per Pedraza

Archiviato il test con l’Avellino è subito il momento di pensare all’Ascoli per la Lazio. I biancocelesti saranno impegnati al Cino e Lillo Del Duca domenica 2 agosto alle ore 20:45 per la prima amichevole lontano da Formello e per il primo incontro con i tifosi della stagione. Per l’occasione Gattuso dovrebbe tornare a schierare un’idea di undici titolare, pur facendo i conti con le necessità del momento. Per questo, davanti a Mandas, ci sarà Lazzari e non Marusic sulla corsia di destra, mentre sarà costretto agli straordinari Pedraza sulla sinistra. Al centro della difesa spazio alla coppia Doekhi e Provstgaard, con Rovella e Taylor che comporranno invece il duo in mediana. Verso una maglia da titolare sulla destra della trequarti Noslin, con Dele-Bashiru al centro e Zaccagni sulla sinistra. In attacco più Artistico di Ratkov in quella che sarà comunque una staffetta certa. Di seguito le probabili formazioni della gara tra Ascoli e Lazio.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Milanese; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir. A disp.: Crespi, Dente, Zagari, Nicoletta, Diamanti, Caucci, Russo, ortica, De Pieri, Acampora, Conti, Lo Scalzo, Damiani, Oliveri, Diamanti, Gori. All.: Tomei.

LAZIO (4-2-3-1) Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Rovella, Taylor; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Artistico. A disposizione: Motta, Renzetti, Floriani, Marusic, Romagnoli, R. Bordon, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Galassi, Farcomeni, Cancellieri, Dia, Serra, Sana Fernandes, Ratkov. All.: Gattuso.