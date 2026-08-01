Presentati i dossier per gli stadi per Euro 2032. Gazzetta: “C’è anche il Flaminio”

Prosegue la marcia di avvicinamento verso Euro 2032, organizzati da Italia e Turchia. Alla mezzanotte di ieri sono scaduti infatti i tempi per presentare i dossier, acquisiti dalla Federazione come comunicato dalla stessa FIGC. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nei sedici stadi presentati ci sarebbe anche il Flaminio, per quanto estremamente indietro con la tabella di marcia. A Roma anche l’Olimpico e il nuovo stadio a Pietralata, mentre a Napoli oltre al Maradona anche un ipotetico stadio di proprietà dei partenopei su cui De Laurentiis starebbe spingendo molto. Uno stadio a testa poi per Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Palermo, Salerno, Torino e Verona. Da questo elenco, la FIGC ne selezionerà cinque con diverse riserve in attesa dell’ok della UEFA. Di seguito il comunicato della Federazione.

“In linea con le tempistiche previste dal processo di UEFA EURO 2032, entro il 31 luglio la FIGC ha acquisito i documenti da parte delle sedi interessate ai fini della verifica dei requisiti stabiliti dal massimo organismo calcistico continentale. 13 città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Verona) con 16 stadi hanno presentato la loro documentazione, che sarà ora esaminata nell'ambito dell'istruttoria tecnica volta ad accertare il rispetto degli standard infrastrutturali, autorizzativi, finanziari e organizzativi richiesti per l’eleggibilità a ospitare la competizione”.

“La FIGC ringrazia il Governo, le amministrazioni locali, le società sportive e tutti i soggetti istituzionali per la fattiva collaborazione e, nelle prossime settimane, proseguirà il confronto con le realtà coinvolte per consolidare e perfezionare i dossier, in vista dell'individuazione delle sedi da sottoporre alla UEFA entro il 1° ottobre, secondo il calendario definito dal processo di selezione”.