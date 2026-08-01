Lazio, Zaccagni non ha dubbi: “Ecco cosa penso del ritiro”

Nel corso della sua intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club il capitano Mattia Zaccagni ha fatto il punto anche sul ritiro che la Lazio sta portando avanti a Formello. Queste le sue parole: “Normale che le gambe ancora non vanno perché siamo appesantiti dal ritiro, ma siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, stiamo lavorando in serenità. Domani sera abbiamo un altro test, poi ci sarà tutta la settimana. È stato un ritiro tosto ma i ragazzi che sono contenti e c’è un bell’ambiente. La squadra al momento sta bene, sta lavorando benissimo”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele