ZTL Roma | Ufficiale, arriva la nota del Comune di Roma per l'estate

A Roma torna al centro dell’attenzione il tema della mobilità notturna e delle limitazioni al traffico. Le ZTL di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo coinvolgono alcune delle aree più frequentate della Capitale. Orari, accessi e controlli rappresentano aspetti importanti per residenti, automobilisti e attività commerciali. Il quadro può cambiare in base ai giorni e alle disposizioni previste. Novità per l'estate. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> ZTL notturne Roma <<<