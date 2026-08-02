Lazio, Rovella a LSC: "Voglio dimenticare lo scorso anno. Gattuso è fantastico e..."

Nicolò Rovella è intervenuto ai microfoni ufficiali del club dopo l'amichevole contro l'Ascoli. Queste le sensazioni del centrocampista: "Sono segnali importanti anche se sono le prime amichevoli della pre season, più che altro mettere minuti nelle gambe e capire gli schemi del mister. Ma questo fatto del recupero del gol dopo l’iniziale svantaggio è segno di carattere, il mister insiste su questo. È fantastico".

"Sicuramente fa sempre bene vincere, crea mentalità anche se sono amichevoli. Abbiamo la Coppa Italia tra poche settimane, dobbiamo iniziare la stagione nel migliore dei modi perché ci dà fiducia e stimoli. Dobbiamo prendere ancora confidenza col modulo, diverso rispetto a quello dello scorso anno. Siamo felici di aver fatto una buona partita davanti ai nostri tifosi, è sempre motivo d’orgoglio giocare davanti a loro".

"Il mister è fantastico, ha energia e grinta pazzesca. Ci sta trasmettendo tutto, questi principi di gioco esaltano le nostre caratteristiche. I carichi sono molto alti ed è normale che siamo in difficoltò, ma alla lunga ne verremo fuori alla grande".

"Io voglio dimenticare lo scorso anno, un anno difficilissimo anche fuori dal campo. Voglio dimenticare tutto e ripartire da zero, col mister ci siamo sempre sentiti anche prima e mi ha aiutato tantissimo. Il gruppo è bellissimo, mi diverto quando arrivo al campo e questo è l’importante".

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