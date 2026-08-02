Lazio, Gattuso a LSC: "Ci vorrebbero 100 Marusic. Tifosi? Speriamo che..."

Vince ancora la Lazio che, dopo l'Avellino, si impone anche sull'Ascoli per 2-1 con le reti di Zaccagni e Ratkov. Al termine della sfida queste le parole di mister Gattuso ai microfoni di Lazio Style Channel.

"Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Devo dire che si allenano davvero bene, stiamo provando a fare qualcosa di diverso, siamo sempre là a pressare e devo dire che ci vuole una bella gamba. Normale che anche sul gol che abbiamo preso potevamo fare meglio, nel primo tempo abbiamo creato 3-4 palle gol e dovevamo buttarla dentro ma ci sono tanti aspetti postivi.

"Tifosi? Il mio sogno è quello di riuscire a invertire la rotta, abbiamo il dovere di sudare la maglia, di fare le cose fatte bene. Speriamo di fargli cambiare idea anche se sarà difficile".

"Fra due settimane giochiamo in Coppa Italia, dobbiamo arrivarci con una gamba importante. Adesso andremo a lavorare sulla velocità e speriamo bene".

"Marusic? Ci vorrebbero una vagonata di giocatori come lui. Quando un giocatore gioca 12 anni con la stessa maglia non può che essere un uomo a 360°. La sua presenza, come quella di Zac, Rovella e Romagnoli, aiuterà soprattutto i ragazzi giovani che se fanno copia e incolla sbagliano poco e cresceranno tantissimo".

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