DIRETTA - Ascoli - Lazio 0-0: inizia l'amichevole al Del Duca

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Amichevole

Stadio Cino e Lillo Del Duca, Ascoli

Domenica 2 agosto 2026, ore 20:45

ASCOLI - LAZIO 0-0

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Acampora, Milanese; Silipo, Perciun, D'Uffizi; Chakir. A disp.: Dente, Crespi, Zagari, Caucci, Oliveri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Conti, Gorica, Rizzo, Gori. All.: Tomei.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Marusic; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, R. Bordon, Floriani M., Pedraza, Romagnoli, Belahyane, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Artistico, Cancellieri, Ratkov, Sana Fernandes, Serra. All.: Gattuso.

NOTE

Arbitro: Andrea Zanotti (sez. Rimini)

Assistenti: Simone Pistarelli - Matteo Lauri

IV ufficiale: Juan Luca Sacchi

Recupero:

Ammoniti:

Espulsi:

PRIMO TEMPO

3' - Primo affondo della Lazio a sinistra: Zaccagni fa correre Marusic, il cui cross viene murato in angolo.

1' - Inizia la gara al Del Duca.

AGGIORNAMENTO ORE 20:48 - Minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi.

AGGIORNAMENTO ORE 20:25 - Riscaldamento terminato: a breve l'inizio dell'amichevole al Del Duca.

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - Le due squadre entrano in campo per il riscaldamento. Il capitano Mattia Zaccagni chiama tutto il gruppo sotto il settore ospiti della Lazio per ricevere l'applauso e l'incitamento dei tifosi presenti. CLICCA QUI PER L'ARTICOLO

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta dell'amichevole tra Ascoli e Lazio. È la quarta gara del precampionato della squadra di Gattuso, dopo quella contro l'Avellino giocata a Formello. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio del match.