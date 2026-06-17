Lazio | Doppia promozione per Cristiano Lombardi: sarà l'allenatore dell'U18
RASSEGNA STAMPA - Nuova tappa nella carriera di Cristiano Lombardi, pronto a compiere un doppio salto all'interno del settore giovanile della Lazio. L'ex attaccante biancoceleste, cresciuto nel vivaio e costretto a interrompere l'attività da calciatore nel 2024 a soli 29 anni a causa dei continui problemi fisici, come riporta il Corriere dello Sport sarà il nuovo allenatore dell'Under 18.
Per Lombardi si tratta di un importante attestato di fiducia da parte del club. Dopo essere entrato nello staff dell'Under 18 come viceallenatore, la scorsa estate aveva ricevuto la guida dell'Under 16, conducendo la squadra fino agli ottavi di finale dei playoff, dove è arrivata l'eliminazione contro l'Atalanta.
A Formello proseguono intanto le valutazioni sull'organigramma del settore giovanile per la prossima stagione. Punzi dovrebbe restare alla guida della Primavera, mentre resta da definire il futuro di Cristian Ledesma, attualmente impegnato nei quarti di finale di ritorno con l'Under 17 e fino a poche settimane fa tra i candidati per la panchina dell'Under 18.