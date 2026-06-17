Lazio, arriva un piccolo aiuto da Muriqi: l'attaccante porta 3,5 milioni di euro
RASSEGNA STAMPA - In attesa di completare le cessioni necessarie per sistemare i conti e sbloccare il mercato in entrata, la Lazio può sorridere grazie a una vecchia operazione. Vedat Muriqi sta per essere ceduto dal Maiorca al Fenerbahce per circa 15,5 milioni di euro. L'attaccante kosovaro, protagonista di quattro stagioni e mezzo da record nelle Baleari, lascerà il club spagnolo da miglior marcatore della sua storia nella Liga.
Un affare che porterà un lieve beneficio anche alle casse biancocelesti. Al momento della cessione del "Pirata" al Maiorca nel 2022, la Lazio aveva infatti mantenuto il 45% della plusvalenza derivante da una futura rivendita del Mallorca. Quindi, come riporta il Corriere dello Sport, grazie all'accordo raggiunto tra gli spagnoli e il Fenerbahce, nelle casse del club di Lotito dovrebbero entrare circa 3,5 milioni di euro. Una cifra non risolutiva, ma comunque preziosa in una fase in cui ogni entrata può contribuire al riequilibrio dei conti.
Il tesoretto generato dalla cessione di Muriqi rappresenta dunque una piccola boccata d'ossigeno, in attesa di operazioni più consistenti. Perché il principio resta sempre lo stesso: prima vendere, poi comprare.