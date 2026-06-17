Calciomercato Lazio | Scambio Beukema-Gila? C'è l'ostacolo ingaggio. I dettagli
RASSEGNA STAMPA - Blindato Provstgaard, che probabilmente prenderà il posto da titolare di Romagnoli, Gattuso guarda con preoccupazione anche alla situazione di Gila, diventato uno degli obiettivi principali del Napoli. Nonostante l'accordo già raggiunto tra il club azzurro e il difensore spagnolo, Lotito non intende privarsi del giocatore a condizioni ritenute svantaggiose. L'offerta da circa 15 milioni di euro più bonus non viene considerata sufficiente: per aprire alla cessione servirebbero almeno 25 milioni, anche tenendo conto che il 50% dell'incasso andrebbe al Real Madrid in virtù degli accordi stipulati al momento dell'acquisto.
Sul tavolo sono state ipotizzate anche possibili contropartite tecniche, ma, come spiega il Messaggero, l'operazione resta complicata. Tra i profili più graditi alla Lazio c'è Sam Beukema, ma l'ingaggio del difensore olandese rappresenta un ostacolo non trascurabile: Gila percepisce circa 1,1 milioni di euro a stagione, mentre il centrale del Napoli viaggia su cifre vicine ai 3 milioni con bonus inclusi.
Un dettaglio tutt'altro che secondario in un mercato condizionato dalle regole del saldo zero. La Lazio, infatti, non deve soltanto pareggiare il valore delle operazioni in entrata e in uscita, ma deve considerare anche il peso complessivo dei contratti sul bilancio. Per questo motivo ogni trattativa richiede ulteriori valutazioni particolarmente attente.
Gattuso continua a considerare Gila una pedina fondamentale per il proprio progetto tecnico. Ecco perché, almeno per il momento, la linea del club resta ferma: senza un'offerta ritenuta adeguata, lo spagnolo non partirà.