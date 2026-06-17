Lazio, Gattuso detta la linea: compiti per le vacanze e lavori personalizzati

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RASSEGNA STAMPA - Vacanze sì, ma con i compiti assegnati. Prima di partire per Marbella, dove trascorrerà un periodo di riposo, Gennaro Gattuso ha voluto lanciare un messaggio chiaro alla sua nuova Lazio. Dopo il faccia a faccia con Claudio Lotito e Angelo Fabiani a Formello, come riporta il Messaggero, il tecnico ha fatto contattare tutti i giocatori che si ritroveranno il 13 luglio per l'inizio della preparazione, indicando un programma di lavoro personalizzato da seguire durante la pausa estiva.

Non solo Danilo Cataldi, che si sta allenando a Formello dopo l'intervento per risolvere i problemi di pubalgia, e Nicolò Rovella, al lavoro a Torino. Tutta la rosa è chiamata a presentarsi al raduno già in buone condizioni fisiche. L'obiettivo è evitare di perdere tempo nelle prime settimane e accelerare l'assimilazione delle idee tattiche del nuovo allenatore.

La stagione, infatti, scatterà molto presto. Il primo impegno ufficiale è fissato per il 16 agosto in Coppa Italia contro il Mantova, motivo per cui Gattuso vuole una squadra pronta fin dai primi giorni di ritiro. Arrivare con una buona base atletica consentirebbe di concentrarsi subito sugli aspetti tecnici e tattici.

Manca meno di un mese al raduno e il nuovo corso è già iniziato. I giocatori lavorano a distanza, condividendo spesso i propri allenamenti sui social. Un segnale che il messaggio del tecnico è stato recepito: la Lazio di Gattuso vuole farsi trovare pronta fin dal primo giorno.