Calciomercato Lazio | Gila, non c'è solo il Napoli: torna alla carica il Bournemouth
17.06.2026 10:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Napoli sembrerebbe essere la pista più accreditata per il futuro di Mario Gila. Nelle scorse ore le parti hanno trovato l'accordo per un contratto fino al 2031, ma la Lazio continua a opporsi alla partenza dello spagnolo anche in virtù della promessa fatta a Gennaro Gattuso. Da Castel Volturno dovranno lavorare per convincere la società biancoceleste, guardandosi le spalle anche da potenziali inserimenti. Secondo quanto riporta il Messaggero, in tal senso, le insidie maggiori protrebbero arrivare dalla Premier League. Dopo averlo cercato già negli scorsi mesi, il Bournemouth potrebbe tornare alla carica per Gila, approfittando dei dialoghi aperti con la Lazio sul fronte Mandas.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.