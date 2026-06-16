GOSSIP | Neymar, l'annuncio inaspettato: sarà papà per la quinta volta! - VD
16.06.2026 14:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
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In attesa di fare il suo debutto al Mondiale del 2026 con la maglia del Brasile Neymar ha festeggiato una notizia extra campo visto che il calciatore diventerà papà per la quinta volta, la terza insieme alla compagna Bruna Biancardi. L’attaccante e la modella hanno annunciato la nuova gravidanza sui social con un video di gender reveal... <<< L'ANNUNCIO DI NEYMAR >>>
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