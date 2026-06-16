Lazio, contatti telefonici frequenti tra Gattuso e Zaccagni: il retroscena

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RASSEGNA STAMPA - Tra tante incertezze, come i tanti giocatori in bilico tra permanenza e cessione, c'è un punto fermo in tutto questo mare mosso. Il capitano della Lazio. Tra Mattia Zaccagni e Gattuso c'è stato già un certo feeling quando Rino era l'ex ct della Nazionale e l'attaccante biancoceleste uno dei giocatori su cui intendeva puntare per la qualificazione al Mondiale. Zac è stato poi costretto a saltare le due partite dei playoff per uno stiramento alla coscia, che lo ha messo fuori causa la settimana prima degli impegni degli azzurri.

Nazionale alle spalle, il presente racconta dei due di nuovo insieme, questa volta alla Lazio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in questi giorni Gattuso e Zaccagni si sono sentiti una prima volta quando il tecnico ha detto sì alla proposta di Lotito. In quell'occasione ha intimato al capitano di lasciar perdere ogni tipo di tentazione di proseguire altrove, perché nella sua nuova Lazio, la presenza di Zac era imprescindibile.

Parole che hanno fatto estremamente piacere a Zaccagni. Dopo quel primo contatto, Mattia ha continuato a sentirsi telefonicamente con costanza per fare da tramite tra l'allenatore e la squadra.