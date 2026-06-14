Calciomercato Lazio | Trattativa avanzata per Asp: c'è l'ok di Gattuso

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è vicina a chiudere il secondo colpo del suo calciomercato estivo. Il club biancoceleste è rimasto stregato da Jonathan Asp Jensen, trequartista classe 2006 del Bayern Monaco.

Trequartista moderno, con visione di gioco, abilità nel dribbling e tiro alla distanza, Asp ha convinto tutti. Il vent'enne danese si è messo in mostra nell'ultima stagione in prestito al Grasshopper. In Svizzera, Asp ha siglato 9 gol e fornito 6 assist in 36 partite. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa sarebbe in dirittura d'arrivo. Si può chiudere già nelle prossime ore, ma l'ufficialità arriverebbe solo a luglio, come per Pedraza.

Gattuso ha dato l'ok, lo ritiene ideale per il suo 4-2-3-1, ma senza troppe pressioni. La Lazio ha un accordo con i procuratori del giocatore (gli stessi di Isaksen e Provstgaard) e con il Bayern Monaco, la cifra si aggira intorno ai 4 milioni di euro con una percentuale sulla futura di vendita ancora da definire ma che oscillerà tra il 30 e il 40%.