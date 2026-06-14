Calciomercato Lazio | Martinez e Dominguez costano (già) troppo: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio sarà a saldo zero, fermo restando la volontà della società di sbloccarlo. Ma ad oggi, prima di un acquisto deve necessariamente arrivare una cessione. Non mancano i calciatori in bilico o con le valigie già pronte, così come i nomi di profili su cui il club avrebbe messo gli occhi.

La Lazio aveva pensato a Diogo Leite, in scadenza il 30 giugno, in tempi non sospessi. Già a gennaio. L'operazione è saltata due volte, e ad oggi sembra non essere più fattibile. Il calciatore lascerà l'Union Berlino, le richieste di ingaggio possono aver chiuso definitivamente l'affare. E poi ci sono i nomi delle alternative per la difesa e l'attacco. In difesa, come anticipato, ballavano i nomi di Arnau Martinez del Girona e Dominguez della Dinamo Zagabria, profili giovani che, però, costano già 10 milioni. Per arrivarci servono cessioni dello stesso valore.

In avanti, invece, si sta ragionando su Asp Jensen del Bayern Monaco, trequartista e ala, ha 20 anni. Rientra dal prestito al Grasshopper, può partire per 4 milioni più una percentuale di rivendita da riconoscere ai tedeschi. Non è un caso, i profili in ballo per la Lazio sono tutti Under 25.