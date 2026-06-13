VIP | David Beckham: ecco la stella sulla Walk of Fame, è il primo calciatore della storia - VD

13.06.2026 19:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
VIP | David Beckham: ecco la stella sulla Walk of Fame, è il primo calciatore della storia - VD

Adesso anche David Beckham ha la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. L’idolo dello United e della nazionale inglese e icona di stile entra così a far parte dell’élite dello spettacolo. L’ex campione inglese è stato premiato nella categoria “Sports Entertainment”, diventando la 2.849ª personalità a essere celebrata sul celebre viale delle star... <<< BECKHAM >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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