VIP | David Beckham: ecco la stella sulla Walk of Fame, è il primo calciatore della storia - VD
13.06.2026 19:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Adesso anche David Beckham ha la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. L’idolo dello United e della nazionale inglese e icona di stile entra così a far parte dell’élite dello spettacolo. L’ex campione inglese è stato premiato nella categoria “Sports Entertainment”, diventando la 2.849ª personalità a essere celebrata sul celebre viale delle star... <<< BECKHAM >>>
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