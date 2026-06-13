Lazio | Flaminio, la Soprintendenza frena: ecco tutti i dubbi

13.06.2026 17:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio | Flaminio, la Soprintendenza frena: ecco tutti i dubbi

Il sì della Soprintendenza per il progetto della Lazio per la riqualificazione dello stadio Flaminio sembra essere lontano. Come riportato da laziofamily.it, infatti, dopo l'apertura della Conferenza dei Servizi Preliminare, sarebbero già state prodotte alcune carte in cui si evidenziano due principali criticità.

La prima è legata alla pensilina, cioè l’unica parte di tribuna coperta del Flaminio. Secondo i tecnici, quella andrebbe mantenuta e non eliminata, come invece previsto dalla Lazio. La seconda comprenderebbe la scelta di realizzare un secondo anello che ingloberebbe la struttura attuale dello stadio dei Nervi: il dubbio è che con questa modifica non si renderebbe più visibile l’unicità della forma architettonica dell’opera. Si attendono novità ufficiali.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.