Lazio | Flaminio, la Soprintendenza frena: ecco tutti i dubbi
Il sì della Soprintendenza per il progetto della Lazio per la riqualificazione dello stadio Flaminio sembra essere lontano. Come riportato da laziofamily.it, infatti, dopo l'apertura della Conferenza dei Servizi Preliminare, sarebbero già state prodotte alcune carte in cui si evidenziano due principali criticità.
La prima è legata alla pensilina, cioè l’unica parte di tribuna coperta del Flaminio. Secondo i tecnici, quella andrebbe mantenuta e non eliminata, come invece previsto dalla Lazio. La seconda comprenderebbe la scelta di realizzare un secondo anello che ingloberebbe la struttura attuale dello stadio dei Nervi: il dubbio è che con questa modifica non si renderebbe più visibile l’unicità della forma architettonica dell’opera. Si attendono novità ufficiali.