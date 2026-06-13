Calciomercato Lazio | Gattuso aspetta rinforzi per l'attacco: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - In attesa di capire quali margini di manovra avrà il club sul mercato, Gennaro Gattuso aspetta rinforzi per il reparto offensivo. La ricerca è orientata verso un trequartista o un esterno offensivo adatto al 4-2-3-1. La società continua a credere nella crescita di Dele-Bashiru, già indicato come elemento da valorizzare nelle precedenti gestioni tecniche, ma finora il rendimento non è stato all'altezza delle aspettative.
Occhi puntati anche su Przyborek, utilizzato appena otto minuti da Sarri e considerato internamente un possibile vice Zaccagni. In uscita c'è invece Matteo Cancellieri, mentre Gustav Isaksen, spiega il Corriere dello Sport, potrebbe restare. Situazione aperta anche per Noslin, che Gattuso vede prevalentemente da esterno e che non viene considerato incedibile.
Tra i nomi monitorati per l'attacco c'è infine Asp, talento danese del Bayern Monaco reduce dal prestito al Grasshopper. Classe 2005, alto 1,82 metri, può giocare sia da trequartista sia da ala offensiva. Nell'ultima stagione ha collezionato 8 gol e 6 assist in 33 presenze nel campionato svizzero.