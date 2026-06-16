Lazio, chi paga il Flaminio? Il Corriere dello Sport: "Operazione fragile"

RASSEGNA STAMPA - Il Corriere dello Sport indaga sul Flaminio. L'edizione odierna del quotidiano ha analizzato la situazione legata al progetto della Lazio per il nuovo stadio con cinque domande. Una di queste riguarda il lato economico: "Chi paga?, e con chi?". Di seguito la risposta.

"Torniamo però al progetto di Lotito, quello davvero sul tavolo. Perché anche ammesso che il nodo della Soprintendenza si sciolga, resta in piedi la domanda più grande, quella che nessun rendering risolve: i soldi. Il progetto è stimato tra i 438 e i 480 milioni: circa 80-85 di autofinanziamento del club, il resto in debito a lungo termine (si parla di un finanziamento trentennale intorno ai 280 milioni), più contributi pubblici e oneri urbanistici. Il problema non è l’entità, è la struttura: una Newco controllata al 100% dalla società, capitalizzata per appena 10 milioni, che si regge quasi solo su debito e finanziamenti soci".

"Nella conferenza dei servizi il direttore generale del Comune ha chiarito che il piano economico-finanziario non si discuterà lì, ma a parte, in Roma Capitale, e su quel passaggio si è già aperta una verifica legale. Finché non ci sarà un piano trasparente l’operazione resta fragile: manca un partner industriale o finanziario che porti capitale proprio e non altro debito, o in alternativa l’apertura a una cessione, perché il nodo non è solo trovare i soldi, è chi guida e chi risponde in caso di difficoltà".

"Che la fragilità sia reale lo dice il mercato. Nell’estate 2025 la Lazio è rimasta bloccata in entrata per lo sforamento dei parametri federali, e l’unico modo per sbloccarsi, mettere cassa, non è arrivato: lo stesso Lotito ha ammesso il danno reputazionale. Anche nel 2026, con le regole nuove, il club resta sopra le soglie e deve vendere prima di comprare. Un club che da solo non trova i soldi per la rosa difficilmente è, da solo, credibil e per autofinanziare uno stadio da mezzo miliardo".

