Mattei: "Offerte per Gila e Mandas, tutti sanno che la Lazio ha bisogno di soldi"

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Raggiunto dai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha parlato del mercato della Lazio che, anche in questa sessione estiva, sarà a saldo zero: "Come è uscita la notizia del mercato a saldo zero, alcuni hanno detto che la Lazio sarebbe stata pronta ad intervenire. Ma pensare di progettare la Lazio e rinforzarla è un tema che si può trattare in questa situazione?".

"Tutti sanno che la Lazio ha bisogno di soldi quindi arrivano offerte, vedi Gila o Mandas. La Lazio spera che qualche società faccia offerte importanti ma entrerà 10 e uscirà 5-6, per delle scommesse che fino ad ora non hanno azzeccato, eccezion fatta per Taylor.

"Il presidente Lotito sta condannando la Lazio ad una lenta agonia. La sua Lazio è morta, non la Lazio".

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