Calciomercato Lazio | Cancellieri in uscita, ma non solo: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Un piccolo tesoretto spendibile sul mercato per acquistare può arrivare dalle cessioni "minori". Come quelle di Cancellieri, Pellegrini e Lazzari. Hanno tutti il contratto in scadenza a giugno 2027 e sono considerati fuori dal nuovo progetto tecnico affidato a Gattuso. Per loro non si parla di rinnovi, la volontà del club è quella di trovare una soluzione definitiva nel corso dell'estate, evitando così il rischio di un progressivo deprezzamento dei cartellini. In altre parole, si punta a trasformare le loro eventuali partenze in risorse economiche immediate.

L'esterno offensivo continua ad avere estimatori sia in Italia che all'estero. Già a gennaio il Brentford si era spinto fino a una proposta complessiva vicina ai 15 milioni tra parte fissa e bonus. Oggi restano vive le piste che portano in Serie A, in Grecia e in Premier League. La Lazio è pronta ad ascoltare le offerte e valuta il giocatore come una delle possibili prime cessioni dell'estate, riporta Corriere dello Sport.

Discorso diverso per Lazzari: dopo sette stagioni in biancoceleste e oltre 200 presenze complessive, il suo ciclo è arrivato alla fine. Anche per lui la priorità è una cessione a titolo definitivo, anche per alleggerire le casse del club dal suo ingaggio pesante. Discorso che vale ancora di più per Pellegrini.

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