Lulic live su DAZN, commenterà la sfida tra due ex Lazio: tutti i dettagli
16.06.2026 14:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Senad Lulic questa serà commenterà i Mondiali su DAZN. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell'ex esterno della Lazio che, tra le storie, ha scritto: "Ore 17.50 sarò live su DAZN al programma Copa Mundial, per parlare di calcio. Vi aspetto amici". Lulic ha anche pubblicato una foto di Scaloni e Petkovic che questa sera si affronteranno da avversari dopo aver condiviso il proprio passato alla Lazio insieme allo stesso Lulic.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.