Lulic live su DAZN, commenterà la sfida tra due ex Lazio: tutti i dettagli

16.06.2026 14:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lulic live su DAZN, commenterà la sfida tra due ex Lazio: tutti i dettagli
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senad Lulic questa serà commenterà i Mondiali su DAZN. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell'ex esterno della Lazio che, tra le storie, ha scritto: "Ore 17.50 sarò live su DAZN al programma Copa Mundial, per parlare di calcio. Vi aspetto amici". Lulic ha anche pubblicato una foto di Scaloni e Petkovic che questa sera si affronteranno da avversari dopo aver condiviso il proprio passato alla Lazio insieme allo stesso Lulic. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.