Totti: "Non volevo mai perdere il derby. La rivalità con la Lazio..."
16.06.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
In un video pubblicato sul profilo Instagram de Il Corriere dello Sport, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha raccontato come ha vissuto il derby della Capitale contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "La rivalità era il derby, i cugini, era 'non perdere mai un derby'. Però, allo stesso tempo, la rivalità poteva essere anche in campo con un avversario o con un giocatore del tuo stesso livello; per questo cercavi sempre di essere qualcosa in più".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.