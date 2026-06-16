Mondiali 2026, negli Stati Uniti spunta una maglia della Lazio - FOTO

16.06.2026 11:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Mondiali 2026, negli Stati Uniti spunta una maglia della Lazio - FOTO
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© foto di José María Díaz Acosta

C'è un po' di Lazio ai Mondiali 2026, almeno tra i tifosi. Di giocatori non c'è nessuno, non è stato convocato alcun calciatore della rosa biancoceleste. Per questo ci sono gli appassionati di tutto il mondo a portare i colori biancocelesti tra Stati Uniti, Messico e Canada. Uno di questi è stato mostrato nella giornata di ieri, su Dazn, proprio in diretta dagli USA. In un piccolo gruppo di tifosi giapponesi, c'era una vecchia maglia della Lazio. Di seguito la foto.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.